Шмигаль анонсує затяжний карантин у трьох регіонах із найбільшою кількістю хворих на COVID-19. Фото: Главком

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Карантин в Україні продовжать до 22 травня, однак після 11 травня уряд почне поступово знімати обмеження. Разом з тим, у трьох областях-антилідерах за захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19 карантин може затягнутися навіть попри загальне зняття обмежувальних заходів по Україні.

У число регіонів-лідерів за кількістю хворих входить Чернівецька область, Київ, Тернопільська та Івано-Франківська області, — повідомили під час позачергового засідання Кабміну 4 травня.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, 11 травня необхідно буде провести засідання комісій з техногенно-екологічної безпеки і прийняти рішення залежно від ситуації.

Необхідно провести засідання комісій з техногенно-екологічної безпеки і прийняти рішення залежно від ситуації у тих трьох областях, де епідеміологічна ситуація є гіршою ніж загалом по країні, — зауважив глава уряду.

Чиновник додав, що українці разом повинні «довести до кінця розпочату справу» щодо правильного завершення карантину і продовження заходів по дотриманню санітарних і дистанційних умов, відповідно до протоколу Міністерства охорони здоров’я.