Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n137694-jertvamy-peredchasnogo-skasuvannya-karantynu-mojut-staty-120-tys-ludey-zelenskyy.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що передчасне повне скасування карантину може мати «шокуючі наслідки».

Зеленський зазначив, що, згідно з даними досліджень, повернення зараз до звичного ритму життя може потенційно призвести до збільшення кількості смертей на 120 тис. до кінця року. Про це йдеться у зверненні, опублікованому на сайті Офісу президента.

Саме тому пом’якшення карантину не може бути передчасним. Воно поетапне, і перше пом’якшення відбудеться 11 травня, — наголосив президент.





Зеленський зазначив, що кількість випадків коронавірусу могла бути значно більшою — 200 тис. інфікованих замість виявлених в Україні зараз офіційно 12 тис. За його словами, цього не сталося завдяки вчасно вжитим заходам та зусиллям українських медиків.

Нагадаємо, в Україні карантин триватиме ще щонайменше до 22 травня, проте з 11 травня влада почне поетапно його пом’якшувати. Зокрема, для відвідування стануть доступні парки, сквери, зони відпочинку та салони краси.