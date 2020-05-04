Пік епідемії коронавірусу в Україні очікується до середини травня

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Коронавірус в Україні діагностований вже у 12 тис. осіб. У порівнянні з іншими країнами, в Україні кількість хворих є досить невеликою. Водночас пік захворювання, за даними експертів, очікується у країні до середини травня.

Великої кількості захворювань вдалося запобігти завдяки запровадженню карантинних заходів. Наразі в Україні лікарні, де приймають хворих на коронавірус, заповнені лише на 20%. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-конференції 4 травня.

Єрмак не зазначив, у які саме числа прогнозується пік епідемії в Україні та чи варто очікувати на другу хвилю захворюваності. Він додав, що наразі Україна готова робити близько 10 тис. тестів на коронавірус щодня.

Голова Офісу президента зазначив, що країна у квітні подолала кризу нестачі засобів захисту. Наразі маски, дезінфектори та інші засоби доступні в аптеках. Також в Україні є достатня кількість тестів на коронавірус, зокрема, частина з них — вітчизняного виробництва.

Єрмак нагадав, що Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом. Щоправда, він не назвав конкретних вчених та який це саме препарат.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня, однак після 11 травня уряд почне поступово знімати обмеження. Разом із тим, у трьох областях-антилідерах за захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19 карантин може затягнутися навіть попри загальне зняття обмежувальних заходів по Україні.