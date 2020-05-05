Мер Черкас назвав помилкою своє голосування за Зеленського: Президент — диктатор

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Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав президента Володимира Зеленського диктатором, але водночас зізнався, що підтримував його на виборах. За словами міського голови, Україна є парламентсько-президентською республікою, проте глава держави поводиться як диктатор.

У нас парламентсько-президентська республіка. І є різні форми правління. Є монархії, де монарх встановлює закони і сам їх дотримується. Є диктатура, де диктатор встановлює закони, і ці закони діють виключно для народу… У нас президент Зеленський хто? Верховна Рада — монобольшість. Прем'єр-міністр його, всі міністри його. Мені здається, він диктатор, — заявив Бондаренко в ефірі телеканалу «Наш».

Водночас мер Черкас визнав, що підтримував Зеленського на президентських виборах 2019 року.

Я за нього голосував якраз і організував. Допомагав по роботі штабу… На жаль, наша країна знову помилилася, — резюмував Бондаренко.

Нагадаємо, міська рада Черкас 30 квітня вирішила послабити карантин після масових звернень підприємців. У місті дозволили відкрити магазини непродовольчих товарів, перукарні, літні майданчики ресторанів і низку інших об'єктів. Дії міської влади засудило МОЗ, назвавши таке рішення «катастрофою». Прокуратура Черкаської області оголосила про початок розслідування можливих неправомірних дій місцевих посадовців.

Раніше мер Черкас, навпаки, закликав до посилення карантину. Він навіть записав у Фейсбук відповідне відео.