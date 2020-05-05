Мэр Черкасс назвал ошибкой свое голосование за Зеленского: Президент - диктатор

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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко назвал президента Владимира Зеленского диктатором, но одновременно признался, что поддерживал его на выборах. По словам городского головы, Украина является парламентско-президентской республикой, однако глава государства ведет себя как диктатор.

У нас парламентско-президентская республика. И есть разные формы правления. Есть монархии, где монарх устанавливает законы и сам их придерживается. Есть диктатура, где диктатор устанавливает законы, и эти законы действуют исключительно для народа… У нас президент Зеленский кто? Верховная Рада — монобольшинство. Премьер его, все министры его. Мне кажется, он диктатор, — заявил Бондаренко в эфире телеканала «Наш».

В то же время мэр Черкасс подтвердил, что поддерживал Зеленского на президентских выборах 2019 года.

Я за него голосовал как раз и организовал. Помогал по работе штаба… К сожалению, наша страна снова ошиблась, — резюмировал Бондаренко.

Напомним, городской совет Черкасс 30 апреля решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. В городе позволили открывать магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и ряд других объектов. Действия городских властей осудил Минздрав, назвав такое решение «катастрофой». Прокуратура Черкасской области объявила о начале расследования возможных неправомерных действий местных чиновников.

Ранее мэр Черкасс, наоборот, призывал к усилению карантина.