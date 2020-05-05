Илон Маск и Граймс. Фото: Сплетник

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Ракурс

Илон Маск стал папой в шестой раз. Известного американского бизнесмена-изобретателя, владельца компаний Tesla и SpaceX осчастливила сыном его нынешняя возлюбленная певица Граймс.

О рождении ребенка Маск сообщил в Twitter. Бизнесмен уточнил, что мать и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо.

Подписчики стали интересоваться, какое имя родители придумали для новорожденного. На что Маск ответил, что ребенок сам определится с гендером, когда подрастет. Пока ему дали необычное имя «X Æ A-12 Musk».

Бизнесмен не стал уточнять, будет ли у мальчика другое «повседневное» имя или родители будут называть его «X Æ A-12 Musk».

Как известно, Маск большой шутник, поэтому многие пользователи стали сомневаться в правдивости его слов относительно имени малыша.

Кроме того, имя «X Æ A-12 Musk» подозрительно напоминает название последнего альбома Граймс. Поэтому не исключено, что это всего лишь рекламный трюк.

Как известно, у Маска есть пятеро сыновей от первого брака с канадской писательницей Жюстин Уилсон. В 2002 бизнесмен потерял одного ребенка, который скончался в результате синдрома внезапной детской смерти.

32-летняя Граймс стала мамой впервые. Певица родом из канадского Ванкувера. У нее есть украинские, французские и итальянские корни. Настоящее имя певицы Клэр Элиза Буше.

Как ранее писал «Ракурс», Маск в Twitter заявил о готовности предоставить бесплатно с доставкой в разные страны мира аппараты искусственной вентиляции легких для лечения тяжелых случаев коронавирусной болезни. На его предложение отреагировала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.