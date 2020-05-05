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Ракурс
В Україні тестують досить невеликий відсоток населення

Гірше лише в Албанії: Україна пасе задніх в Європі за тестуванням населення на коронавірус (ІНФОГРАФІКА)

5 тра 2020, 12:29
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Україна за рівнем тестування населення на коронавірус SARS-CoV-2 посідає передостаннє місце в Європі. Поступається нашій державі лише Албанія.

Показник охоплення тестами на коронавірус в Україні становить 3,196 на 1 млн населення, в той час як у Албанії — 3,129. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської cолідарності» Олексій Гончаренко.

В інших країнах Європи цей показник значно вищий — у Молдові становить 5,096, у Польщі — 10,141, у Росії — 30,564.

Тепер зрозуміло, чому саме в цю країну ми відправили допомогу в розпал епідемії і урізання бюджету, — зазначив Гончаренко, згадавши нещодавнє рішення уряду виділити 10 млн грн для надання Албанії гумдопомоги.

Охоплення країн Європи тестами, інфографіка: Олексій Гончаренко

Охоплення країн Європи тестами, інфографіка: Олексій Гончаренко



Охоплення країн Європи тестами, інфографіка: Олексій Гончаренко

Нагадаємо, загалом в Україні зафіксовано 12 тис. 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 316 інфікованих людей померли.

Джерело: Ракурс


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