В Україні тестують досить невеликий відсоток населення

https://racurs.ua/ua/n137722-nyjche-lyshe-albaniya-ukrayina-pase-zadnih-v-ievropi-za-ohoplennyam-naselennya-testamy.html

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Україна за рівнем тестування населення на коронавірус SARS-CoV-2 посідає передостаннє місце в Європі. Поступається нашій державі лише Албанія.

Показник охоплення тестами на коронавірус в Україні становить 3,196 на 1 млн населення, в той час як у Албанії — 3,129. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської cолідарності» Олексій Гончаренко.

В інших країнах Європи цей показник значно вищий — у Молдові становить 5,096, у Польщі — 10,141, у Росії — 30,564.

Тепер зрозуміло, чому саме в цю країну ми відправили допомогу в розпал епідемії і урізання бюджету, — зазначив Гончаренко, згадавши нещодавнє рішення уряду виділити 10 млн грн для надання Албанії гумдопомоги.

Нагадаємо, загалом в Україні зафіксовано 12 тис. 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 316 інфікованих людей померли.