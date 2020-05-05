Соціальна допомога: у Раді визнали неможливість надання пільг усім непрацюючим українцям Фото: ЗІК

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Соціальна допомога, а також пільги у зв’язку з карантином через спалах коронавірусу в Україні, надається «в межах можливостей» — малим підприємцям і соціально незахищеним верствам населення.

Ми не можемо надрукувати гроші і дати пільги всім: великим, середнім і малим… Емісія — це інфляція… Тобто емітуючи гроші, ми фактично залазимо в кишеню людей. Тому ми надали пільги в межах наших можливостей — малим підприємцям, і найголовніше — соціально незахищеним верствам населення, — заявив в інтерв’ю «БізнесЦензор» голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп нагадав, що Кабмін затвердив програму допомоги непрацюючим ФОПам з дітьми до 10 років. Також йдеться про розширення програми пільгового кредитування малому бізнесу під п’ять, сім або дев’ять відсотків залежно від кількості робочих місць.

Ми зробили те, що могли в межах обмежених ресурсів бюджету… У комітеті проголосували законопроект про продовження заходів з підтримки бізнесу. І ще продовжили пільгу зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб підприємців (ФОП), відстрочення проведення перевірок, застосування штрафів тощо, — розповів Гетманцев.

На його думку, уряд і президент Володимир Зеленський ухвалили правильне рішення щодо своєчасного запровадження карантину. Нардеп вважає аморальним порівняння питань людського життя і грошей.