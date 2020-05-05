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Ракурс
Кім Чен Ин і Володимир Путін. Фото: КП

Кім Чен Ин отримав медаль від Путіна (ФОТО)

5 тра 2020, 12:04
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Кім Чен Ин, лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки, нагороджений російської ювілейною медаллю «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941−1945 рр.» Відповідний указ був підписаний президентом РФ Володимиром Путіним.

Вручення нагороди проходило сьогодні у Палаці з’їздів Мансуде. Посол РФ у КНДР Олександр Мацегора передав медаль міністру закордонних справ КНДР Лі Сон Гвону, повідомляє у Facebook прес-служба посольства Росії у КНДР.

Кім Чен Ин отримав медаль від Путіна. Фото: FacebookВ указі Путіна вказано, що медаль вручається лідеру КНДР за великий особистий внесок в увічнення пам’яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян, також за турботу про збереження могил та меморіалів радянських воїнів.

Кім Чен Ин отримав медаль від Путіна. Фото: FacebookСам Кім Чен Ин на церемонії вручення нагороди не з’явився.



Кім Чен Ин отримав медаль від Путіна. Фото: Facebook

Як раніше писав «Ракурс», на початку травня лідер КНДР з’явився на публіці після майже трьох тижнів відсутності. Лідер КНДР пропустив кілька важливих для країни заходів, через що у багатьох ЗМІ з’явилися публікації про його смерть.

Джерело: Ракурс


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