Кім Чен Ин і Володимир Путін. Фото: КП

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Ракурс

Кім Чен Ин, лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки, нагороджений російської ювілейною медаллю «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941−1945 рр.» Відповідний указ був підписаний президентом РФ Володимиром Путіним.

Вручення нагороди проходило сьогодні у Палаці з’їздів Мансуде. Посол РФ у КНДР Олександр Мацегора передав медаль міністру закордонних справ КНДР Лі Сон Гвону, повідомляє у Facebook прес-служба посольства Росії у КНДР.

В указі Путіна вказано, що медаль вручається лідеру КНДР за великий особистий внесок в увічнення пам’яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян, також за турботу про збереження могил та меморіалів радянських воїнів.

Сам Кім Чен Ин на церемонії вручення нагороди не з’явився.

Як раніше писав «Ракурс», на початку травня лідер КНДР з’явився на публіці після майже трьох тижнів відсутності. Лідер КНДР пропустив кілька важливих для країни заходів, через що у багатьох ЗМІ з’явилися публікації про його смерть.