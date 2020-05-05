Під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом, скріншот відео

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Зарплати медиків у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) хочуть підвищити на суму до 50% вже цього року. Для цього потрібно додатково виділити 11 млрд грн.

МОЗ звертатиметься до уряду та Верховної Ради щодо внесення відповідних змін до держбюджету. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Для того, щоб підвищити заробітні плати 435 тис. медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн, — наголосив Степанов.

Також Степанов повідомив, що з 11 травня очолюване ним відомство розпочне експертизу всієї медінфраструктури та розробку й затвердження державних стандартів надання медичної допомоги. На основі цих даних, зазначив Степанов, будуть розроблені «справедливі тарифи», за якими галузь фінансуватимуть у 2021 році.

Нагадаємо, Степанов сьогодні також заявив, що з 1 червня МОЗ запровадить нові принципи фінансування медустанов.