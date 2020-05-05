Максим Степанов. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n137710-stepanov-rozpoviv-pro-zminy-v-medychniy-reformi-v-ukrayini.html

Ракурс

Медична реформа в Україні не принесла очікуваного позитивного результату і була піддана жорсткій критиці з боку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Незважаючи на критику реформи, Степанов вважає, що її згортати не можна, а необхідно змінити.

Вже з 1 червня Міністерство охорони здоров’я введе нові принципи фінансування медустанов. Про це Степанов заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

Міністерство внесе зміни до нормативно-правових актів, щодо перегляду фінансування усіх медустанов, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу. Такі медустанови будуть профінансовані з держбюджету на рівні 2019 року.

Крім того, міністр зазначив, що держава візьме на себе фінансування наступних пакетів лікування:

первинна медична допомога;

екстрена медична допомога;

гострий інфаркт міокарда;

гострий мозочковий інсульт в стаціонарних умовах;

чотири пакети для лікування COVID-19.

Степанов додав, що українці мають право на якісну медицину, коли швидка допомога повинна протягом 10−20 хвилин приїжджати до пацієнта. Також міністр зазначив, що українці повинні знати, що у лікарні вони отримають кваліфіковану медичну допомогу.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський заявив, що медична реформа в Україні буде змінена. Президент доручив нинішньому керівництву МОЗ переглянути та удосконалити реформу.