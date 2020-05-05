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Ракурс
Максим Степанов. Фото: КП

Степанов розповів про зміни в медичній реформі в Україні

5 тра 2020, 10:32
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Медична реформа в Україні не принесла очікуваного позитивного результату і була піддана жорсткій критиці з боку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Незважаючи на критику реформи, Степанов вважає, що її згортати не можна, а необхідно змінити.

Вже з 1 червня Міністерство охорони здоров’я введе нові принципи фінансування медустанов. Про це Степанов заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

Міністерство внесе зміни до нормативно-правових актів, щодо перегляду фінансування усіх медустанов, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу. Такі медустанови будуть профінансовані з держбюджету на рівні 2019 року.

Крім того, міністр зазначив, що держава візьме на себе фінансування наступних пакетів лікування:



  • первинна медична допомога;
  • екстрена медична допомога;
  • гострий інфаркт міокарда;
  • гострий мозочковий інсульт в стаціонарних умовах;
  • чотири пакети для лікування COVID-19.

Степанов додав, що українці мають право на якісну медицину, коли швидка допомога повинна протягом 10−20 хвилин приїжджати до пацієнта. Також міністр зазначив, що українці повинні знати, що у лікарні вони отримають кваліфіковану медичну допомогу.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський заявив, що медична реформа в Україні буде змінена. Президент доручив нинішньому керівництву МОЗ переглянути та удосконалити реформу.

Джерело: Ракурс


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