Зеленський проведе свою медреформу. Фото: İnterAz

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Медична реформа в Україні зазнає змін. Другий етап медреформи, започаткованої колишнім міністром охорони здоров’я Уляною Супрун, не влаштовує президента Володимира Зеленського. Він доручив нинішньому керівництву МОЗ вдосконалити реформу. Чергове відеозвернення президента оприлюднила його прес-служба.

Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають вони, — прокоментував ситуацію в українській медицині Зеленський.

За словами Зеленського, другий етап медреформи Супрун не передбачає достатнього фінансування екстреної допомоги, багатопрофільних лікарень, онкологічних центрів, госпіталів для ветеранів, більшості дитячих лікарень, психіатричної та туберкульозної служб. Окрім того, президент лякає безробіттям 50 тис. медиків.

Він повідомив, що було створено робочу групу для аналізу підсумків нинішньої медреформи, яка вже надала свої висновки — у реформи Супрун є як плюси, так і мінуси.

Завдання держави наразі — не згорнути реформу, а виправити її помилки, — заявив Зеленський.





Між тим «Страна» з посиланням на джерела в МОЗ пише, що є ймовірність зупинення другого етапу медреформи і перезапуску з 2021 року, оскільки наразі Україна нібито не готова до передбачених нею змін.