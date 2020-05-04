Депутати просять КСУ скасувати закон про відкриття ринку землі. Фото: Антидот

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Ракурс

Земельна реформа в Україні викликає безліч суперечок не тільки у суспільстві, а й у Верховній Раді. До Конституційного суду України надійшло конституційне подання, яке підписали 48 нардепів із фракції «Батьківщина» та депутатської групи «За майбутнє".

У поданні нардепи просять КСУ дати оцінку відповідності прийнятого Верховною Радою закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 року № 552-IX, а також окремих положень Земельного кодексу України, повідомляє прес-служба КСУ.

Ініціаторами даного конституційного подання виступили голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко і нардеп Сергій Власенко.

У повідомленні прес-служби КСУ зазначено, що суб'єкт права на конституційне подання вважає, що цей закон не відповідає низці статей Конституції України.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада 31 березня на позачерговому засіданні прийняла законопроект, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Даний закон був підписаний президентом України Володимиром Зеленським 28 квітня. Закон передбачає відкриття в Україні ринку сільськогосподарських земель із липня 2021 року.