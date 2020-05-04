Депутаты просят КСУ отменить закон об открытии рынка земли. Фото: Антидот

https://racurs.ua/n137685-deputaty-prosyat-ksu-otmenit-zakon-ob-otkrytii-rynka-zemli.html

Ракурс

Земельная реформа в Украине вызывает множество споров не только в обществе, но и внутри Верховной Рады. В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление, которое подписали 48 нардепов из фракции «Батькивщина» и депутатской группы «За майбутне».

В представлении нардепы просят КСУ дать оценку соответствия принятого Верховной Радой закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 года № 552 -IX, а также отдельных положений Земельного кодекса Украины, сообщает пресс-служба КСУ.

Инициаторами данного конституционного представления выступили глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и нардеп Сергей Власенко.

В сообщении пресс-службы КСУ указано, что субъект права на конституционное представление считает, что данный закон не отвечает ряду статей Конституции Украины.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада 31 марта на внеочередном заседании приняла законопроект, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Данный закон был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 28 апреля. Закон предусматривает открытие в Украине рынка сельскохозяйственных земель с июля 2021 года.