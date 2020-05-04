В Украине продолжают фиксировать новые вспышки коронавируса, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Вспышку коронавируса зафиксировали в еще одном общежитии на Киевщине.

На карантин закрыто общежитие учебного заведения в городе Украинка Обуховского района Киевской области, где обнаружены 10 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Больных лиц изолировали на две недели. Среди них и директор этого учебного заведения, который также живет в этом общежитии и мог контактировать с инфицированными в процессе выполнения своих обязанностей.

Установлен санитарно-карантинный пост, за изолированными ведут медицинское наблюдение, — отметил Володин.

В Киевской области по состоянию на сегодняшнее утро официально зафиксированы 853 случая коронавируса.

То есть с четверга количество больных выросло более чем на треть, — подчеркнул Володин.





Напомним, коронавирус недавно обнаружили у семилетнего ребенка в детдоме в Запорожье. Также симптомы COVID-19 наблюдаются у еще пяти детей в этом заведении.