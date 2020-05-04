Верховный суд подозревает Венедиктову в давлении на судей. Фото: ОП

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Верховный суд считает заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой по делу о вкладах братьев Суркисов в «ПриватБанке» вмешательством в деятельность суда и давлением на судей. Также во вмешательстве в деятельность судебного органа подозревают соучредителя партии «Демократический топор» Антона Швеца.

Отмечается, что накануне заседаний по этому производству в интернете распространялась ложная информация о деятельности Верховного суда. В частности, в этих публикация судей обвиняли в получении неправомерной выгоды. Об этом говорится в жалобе, которую Большая палата Верховного суда направила в Высший совет правосудия, пишет «Судебная власть Украины».

Среди лиц, которых Верховный суд подозревает в давлении на судей, — генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и соучредитель партии «Демократический топор» Антон Швец. По информации суда, именно они неоднократно распространяли информацию о том, что судьи «находятся в сговоре» с одной из сторон дела — семьей Суркисов, которая пытается отменить одно из ключевых решений в национализации «ПриватБанка».

Такую жалобу в Верховном суде решили написать после того, как 23 апреля Венедиктова написала обращение относительно уголовного производства о «ПриватБанке». В нем она фактически начала защищать семью Суркисов.

23 апреля 2020 года свою позицию как позицию Офиса генерального прокурора обнародовала и генпрокурор, фактически противопоставив судебную власть обществу и вообще государству. Из выступления создается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокуратура, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто — нет, — отмечается в документе.

Также в заявлении упоминаются болельщики футбольного клуба «Динамо Киев» и член наблюдательного совета «ПриватБанка» Роман Сульжик. А партия «Демократический топор», по информации Верховного суда, 27 апреля распространила видео о том, что судьи якобы отказываются участвовать в судебных заседаниях.

Именно из-за подозрения в давлении на судей Верховный суд приостановил рассмотрение ключевого дела о национализации «ПриватБанка». Такое решение было принято 27 апреля.

Напомним, ранее Большая палата Верховного суда решила отложить рассмотрение кассационных жалоб Нацбанка, «ПриватБанка» и Минфина на решения судов предыдущей инстанции по иску семьи Суркисов.