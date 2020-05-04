Верховний суд підозрює Венедіктову у тиску на суддів. Фото: ОП

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Верховний суд вважає заяву генерального прокурора Ірини Венедіктової у справі про вклади братів Суркісів у «ПриватБанку» втручанням у діяльність суду та тиском на суддів. Також у втручанні в діяльність судового органу підозрюють співзасновника партії «Демократична сокира» Антона Швеця.

Зазначається, що напередодні засідань щодо цього провадження в інтернеті поширювалась неправдива інформація про діяльність Верховного суду. Зокрема, у цих публікація суддів звинувачували в отриманні неправомірної вигоди. Про це йдеться у скарзі, яку Велика палата Верховного суду направила до Вищої ради правосуддя, пише «Судова влада України».

Серед осіб, яких Верховний суд підозрює у тиску на суддів, — генеральний прокурор України Ірина Венедіктова та співзасновник партії «Демократична сокира» Антон Швець. За інформацією суду, саме вони неодноразово поширювали інформацію про те, що судді «перебувають у змові» з однією зі сторін справи — родиною Суркісів, яка намагається скасувати одне з ключових рішень у націоналізації «ПриватБанку».

Таку скаргу у Верховному суді вирішили написати після того, як 23 квітня Венедіктова написала звернення щодо кримінального провадження про «ПриватБанк». У ньому вона фактично почала захищати родину Суркісів.

23 квітня 2020 року свою позицію як позицію Офісу генерального прокурора оприлюднила і генпрокурор, яка фактично протиставила судову владу суспільству та загалом державі. Із виступу складається враження, що єдиним захисником суспільства і держави виступає прокуратура, яка вже визначила, хто в цій справі правий, а хто — ні, — наголошується в документі.

Також у заяві згадуються вболівальники футбольного клубу «Динамо Київ» та член наглядової ради «ПриватБанку» Роман Сульжик. А партія «Демократична сокира», за інформацією Верховного суду, 27 квітня поширила відео про те, що судді нібито відмовляються брати участь у судових засіданнях.

Саме через підозру у тиску на суддів Верховний суд призупинив розгляд ключової справи щодо націоналізації «ПриватБанку». Таке рішення було прийняте 27 квітня.

Нагадаємо, раніше Велика палата Верховного суду вирішила відкласти розгляд касаційних скарг Нацбанку, «ПриватБанку» та Мінфіну щодо рішень судів попередньої інстанції за позовом родини Суркісів.