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В Україні продовжують фіксувати нові спалахи коронавірусу, фото: «Ракурс»

Спалах коронавірусу зафіксували у ще одному гуртожитку на Київщині (ВІДЕО)

4 тра 2020, 16:53
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Спалах коронавірусу зафіксували у ще одному гуртожитку на Київщині.

На карантин закрито гуртожиток навчального закладу у місті Українка Обухівського району Київської області, де виявлено 10 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Хворих осіб ізолювали на два тижні. Серед них і директор цього навчального закладу, який також мешкає у цьому гуртожитку й міг контактувати з інфікованими в процесі виконання своїх обов’язків.

Встановлено санітарно-карантинний пост, за ізольованими ведуть медичний нагляд, — зазначив Володін.

У Київській області станом на сьогоднішній ранок офіційно зафіксовано 853 випадки коронавірусу.

Тобто з четверга кількість хворих зросла більше, ніж на третину, — наголосив Володін.



Нагадаємо, коронавірус нещодавно виявили в семирічної дитини в дитбудинку в Запоріжжі. Також симптоми COVID-19 спостерігаються у ще п’яти дітей в цьому закладі.

Джерело: Ракурс


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