В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n137671-koronavirus-vyyavyly-v-dytbudynku-v-zaporijji.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксували у «Запорізькому дитячому будинку-інтернаті», розташованому в місті Запоріжжя.

Коронавірус виявили у семирічної дитини. Про це повідомляє прес-служба Запорізької міської ради в офіційному Telegram-каналі.

Симптоми COVID-19 виявлені також ще у п’яти дітей.

Загалом у цьому закладі є 120 вихованців. Усі вони, а також персонал дитбудинку, проходять тестування на коронавірус.

Станом на 9.00 сьогоднішнього ранку в Запорізькій області було зафіксовано 285 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 200 — у Запоріжжі. Більшість хворих на коронавірус осіб інфікувалися в результаті контактів із зараженими особами.

Всього від коронавірусу в області померли п’ятеро людей, усі вони мали супутні хронічні захворювання та патології.

Нагадаємо, у Житомирській області коронавірус було повторно діагностовано у трьох осіб, які раніше перехворіли COVID-19.