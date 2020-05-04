В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n137671-koronavirus-obnarujili-v-detdome-v-zaporoje.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали в «Запорожском детском доме-интернате», расположенном в городе Запорожье.

Коронавирус обнаружили у семилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского городского совета в официальном Telegram-канале.

Симптомы COVID-19 обнаружены также еще у пяти детей.

Всего в этом заведении есть 120 воспитанников. Все они, а также персонал детдома, проходят тестирование на коронавирус.

По состоянию на 9.00 сегодняшнего утра в Запорожской области были зафиксированы 285 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 200 — в Запорожье. Большинство больных коронавирусом людей заразились в результате контактов с зараженными лицами.

Всего от коронавируса в области умерли пять человек, все они имели сопутствующие хронические заболевания и патологии.

Напомним, в Житомирской области коронавирус был повторно диагностирован у трех человек, которые ранее переболели COVID-19.