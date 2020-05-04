Гипермаркет «Эпицентр» пообещал наказать Аваков. Фото: rau.ua

https://racurs.ua/n137670-avakov-razglyadel-narusheniya-v-epicentre-i-velure-cherez-dva-mesyaca-ih-raboty-v-karantin.html

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Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, пригрозил ответственностью гипермаркетам и ресторанам, которые нарушали закон и работали во время карантина.

За последнее время полиция составила 10 тыс. 330 протоколов о нарушении карантинных норм. За последние три дня правоохранители проверили 162 строительных супермаркета, среди которых «Эпицентр» и «Новая линия». В частности, 29 протоколов касалось нарушений в «Эпицентре» — торговля мебелью, предметами электроники и другими товарами, что не разрешено во время карантина. Об этом 4 мая шла речь на заседании правительства, которое транслировалось на странице Кабмина в YouTube.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что «Эпицентру» не разрешали торговлю стройматериалами, а лишь товарами первой необходимости. Вчера торговля в сети этих гипермаркетов была приведена в норму и стройматериалами торговать не будут до 11 мая.

По словам главы МВД, лидирует по нарушениям условий карантина среди объектов общественного питания (кафе и рестораны) Ровненская область — в регионе зафиксировали 26 случаев. На втором месте Донецкая область — 17 случаев, Харьковская — 14 случаев, Запорожская — 12 случаев. Аваков также упомянул и рестораны-нарушители в Киеве — «Виноградный Хутор», «Моншер», «Велюр», «Фабиус». Заведения общественного питания, которые нарушили правила карантина, уже закрыты. Правоохранители составили ряд административных протоколов.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала разобраться в ситуации с компанией «Эпицентр» нардепа Александра Гереги, которая продает маски и другие средства защиты, привезенные из Китая самолетом «Мрия».