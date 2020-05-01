Офис генпрокурора изучит ситуацию с «Эпицентром». Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n137558-venediktova-poobeschala-izuchit-rezonansnuu-situaciu-s-maskami-iz-epicentra.html

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Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, пообещала разобраться в ситуации с компанией «Эпицентр» нардепа Александра Гереги, которая продает маски и другие средства защиты, привезенные из Китая самолетом «Мрия».

По словам Венедиктовой, поскольку этот вопрос резонансный и «актуальный для общественности», Офис генпрокурора обязательно возьмется за его изучение. Об этом пишет «Громадське».

Эти вопросы мимо нас не пройдут. Потому что, если люди выходят под Кабмин на митинг, значит, это вопрос, у которого действительно есть запрос на справедливость в обществе, — рассказала Венедиктова.





В то же время замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что рейс самолета «Мрия» 24 апреля из Китая, который привез средства защиты, оплатила компания «Эпицентр».

Напомним, ранее в сеть попал документ, который гласит, что часть медицинского оборудования, доставленного украинским грузовым самолетом «Мрия», принадлежит сети промышленных супермаркетов «Эпицентр». Отмечалось, что народный депутат Александр Герега написал мэру Киева Виталию Кличко письмо с предложением закупить для нужд города партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов, которые привезла из Китая «Мрия». Скандал возник в связи с тем, что такие рейсы президент Владимир Зеленский анонсировал как гуманитарные, а не коммерческие.