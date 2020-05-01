Офіс генпрокурора вивчить ситуацію з «Епіцентром». Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n137558-venediktova-poobicyala-vyvchyty-rezonansnu-sytuaciu-z-epicentrom.html

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Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, пообіцяла розібратися у ситуації з компанією «Епіцентр» нардепа Олександра Гереги, яка продає маски та інші засоби захисту, привезені з Китаю літаком «Мрія».

За словами Венедиктової, оскільки це питання резонансне і «актуальне для громадськості», Офіс генпрокурора обов’язково візьметься за його вивчення. Про це пише «Громадське».

Ці питання повз нас не пройдуть. Тому що, якщо люди виходять під Кабмін на мітинг, означає, що це питання, у якого дійсно є запит на справедливість у суспільстві, — розповіла Венедіктова.





Водночас заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що рейс літака «Мрія» 24 квітня з Китаю, який привіз засоби захисту, оплатила компанія «Епіцентр».

Нагадаємо, раніше в мережу потрапив документ, який свідчить, що частина медичного обладнання, доставленого українським вантажним літаком «Мрія», належить мережі промислових супермаркетів «Епіцентр». Зазначалося, що народний депутат Олександр Герега написав меру Києва Віталію Кличку лист з пропозицією закупити для потреб міста партію медичних масок, окулярів, стерильних комбінезонів, які привезла з Китаю «Мрія». Скандал виник у зв’язку з тим, що такі рейси президент Володимир Зеленський анонсував як гуманітарні, а не комерційні.