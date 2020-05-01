Війна на Донбасі. Фото: Кореспондент

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Війна на Донбасі триває. За минулу добу окупанти 15 разів відкривали вогонь, обстрілюючи позиції українських військових із забороненої зброї.

Ворог стріляв із заборонених мінських домовленостей мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це 1 травня повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил в Facebook.

Обстріли здійснювались поблизу Павлополя, Пісків, Авдіївки, Тарамчука, Новотошковського.

За поточну добу окупанти відкривали вогонь ще дев’ять разів. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник тричі обстріляв позиції ЗСУ поблизу Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Також обстріли зафіксовані поблизу Водяного, Кримського, Південного.

Внаслідок обстрілу двоє українських військових отримали поранення. У штабі додали, що на всі обстріли бойовиків українські військові «аргументовано відповідали зі штатного озброєння» і «дали гідну відповідь». За даними розвідки, 30 квітня наші військовослужбовці знищили двох російських окупантів і ще трьох поранили.