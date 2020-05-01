Война на Донбассе. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n137557-na-donbasse-boeviki-zabrosali-zapreschennymi-minami-boycov-oos-dvoe-raneny.html

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Война на Донбассе продолжается. За минувшие сутки оккупанты 15 раз открывали огонь, обстреливая позиции украинских военных из запрещенного оружия.

Враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом 1 мая сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Обстрелы осуществлялись вблизи Павлополя, Песков, Авдеевки, Тарамчука, Новотрошковского.

За текущие сутки оккупанты открывали огонь еще девять раз. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник трижды обстрелял позиции ВСУ вблизи Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Также обстрелы зафиксированы вблизи Водяного, Крымского, Южного.

В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения. В штабе добавили, что на все обстрелы боевиков украинские военные «аргументировано отвечали из штатного вооружения» и «дали достойный отпор». По данным разведки, 30 апреля наши военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.