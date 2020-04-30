В Одесі загинув депутат сільради, фото: Національна поліція

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Ракурс

Депутат, який очолював земельну комісію Фонтанської сільради Лиманського району Одеської області, випав з 13 поверху 16-поверхового будинку в Одесі, розташованого на вулиці Академіка Заболотного. Ймовірно, це було самогубство.

У Фонтанській сільраді сьогодні розпочалися масові обшуки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Лиманського райради Сергій Колодяжний з посиланням на інформовані джерела.

Також є інформація, що депутату, можливо, «допомогли» піти в інший світ, — зазначив Колодяжний.

Тіло загиблого біля дверей цього будинку сьогодні близько 12.00 виявила місцева жінка, повідомляє прес-служба поліції Одеси.

За попередньою інформацією, загиблий вистрибнув з балкона загального користування, який розташований на 13 поверсі цієї будівлі. Вирішується питання про внесення відомостей щодо цього інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство з позначкою «самогубство»).

Обставини інциденту встановлюються, остаточна причина смерті стане відомою після судово-медичної експертизи тіла загиблого.

Нагадаємо, минулого тижня в Тернополі скоїв самогубство чоловік, який перебував на обсервації після повернення з Польщі.