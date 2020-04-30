В Одессе погиб депутат сельсовета, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n137556-v-odesse-s-13-etaja-vypal-deputat-vozglavlyavshiy-zemelnuu-komissiu-foto.html

Ракурс

Депутат, возглавлявший земельную комиссию Фонтанской сельсовета Лиманского района Одесской области, выпал с 13 этажа 16-этажного дома в Одессе, расположенного на улице Академика Заболотного. Вероятно, это было самоубийство.

В Фонтанском сельсовете сегодня начались массовые обыски. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Лиманского райсовета Сергей Колодяжный со ссылкой на информированные источники.

Также есть информация, что депутату, возможно, «помогли» уйти в мир иной, — отметил Колодяжный.

Тело погибшего у дверей этого дома сегодня около 12.00 обнаружила местная женщина, сообщает пресс-служба полиции Одессы.

По предварительной информации, погибший выпрыгнул с балкона общего пользования, расположенного на 13 этаже этого здания. Решается вопрос о внесении сведений по этому инциденту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).

Обстоятельства инцидента устанавливаются, окончательная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы тела погибшего.

На прошлой неделе в Тернополе совершил самоубийство мужчина, который находился на обсервации после возвращения из Польши.