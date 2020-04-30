Учені встановили ще одну небезпеку куріння, фото:

https://racurs.ua/ua/n137555-kurinnya-zbilshuie-tochky-vhodu-dlya-koronavirusu-ucheni.html

Ракурс

Куріння підвищує ризик захворіти на коронавірусну хворобу COVID-19, збільшуючи потенційні «точки входу» для коронавірусу SARS-CoV-2.

Учені з Університету Південної Кароліни (США) дійшли такого висновку, порівнявши легеневі тканини нинішніх та колишніх курців та людей, які не палять. Про це йдеться у статті, опублікованій у American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Експресія молекули ACE2, яку вірус SARS-CoV-2 використовує, щоб приєднатися до клітин людського організму та інфікувати їх, була на 25% більшою у тканинах легенів тих, хто викурив щонайменше 100 сигарет протягом свого життя, порівняно з некурящими.

Також куріння збільшило кількість людського ферменту FURIN, котрий, як відомо, сприяє зараженню вірусом SARS-CoV-2.

Отримані дані дають цінну інформацію для виявлення потенційно сприйнятливих груп населення, — зазначають дослідники.

Нагадаємо, учені виділили 10 підтипів коронавірусу SARS-CoV-2.