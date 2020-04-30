Ученые установили еще одну опасность курения, фото:

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Курение повышает риск заболеть коронавирусной болезнью COVID-19, увеличивая потенциальные «точки входа» для коронавируса SARS-CoV-2.

Ученые из Университета Южной Каролины (США) пришли к такому выводу, сравнив легочные ткани нынешних и бывших курильщиков, а также людей, которые не курят. Об этом говорится в статье, опубликованной в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Экспрессия молекулы ACE2, которую вирус SARS-CoV-2 использует, чтобы присоединиться к клеткам человеческого организма и инфицировать их, была на 25% больше в тканях легких тех, кто выкурил не менее 100 сигарет в течение своей жизни, по сравнению с некурящими.

Также курение увеличило количество человеческого фермента FURIN, который, как известно, способствует заражению вирусом SARS-CoV-2.

Полученные данные дают ценную информацию для выявления потенциально восприимчивых групп населения, — отмечают исследователи.

Напомним, ученые выделили 10 подтипов коронавируса SARS-CoV-2.