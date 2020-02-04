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Эпидемия коронавируса: ученые описали механизм заражения клетки, фото: Publicdomainfiles

Эпидемия коронавируса: ученые описали механизм заражения клетки

4 фев 2020, 10:15
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Коронавирус из Уханя имеет много общего с вирусом SARS.

Специалисты описали механизм заражения клетки. В журнале Nature опубликована статья о широком обзоре имеющихся знаний.

Эксперты провели на основе моделирования исследования. Оказалось, что гликопротеин (S-белок) на поверхности 2019-nCoV очень похож на аналогичный белок родственного вируса SARS. Эта молекула позволяет вирусу связываться с рецепторами ангиозинперетворюючого фермента 2 (Angiotensin-Converting Enzyme 2, ACE2). Последний участвует в регуляции кровообращения в организме. Эта связь и является предпосылкой для проникновения вируса в клетку.

Образцы одного из пациентов показали, что вирус проникает только в клетки, которые имеют на поверхности рецепторы АСЕ2. Он координируется с сиаловой кислотой, которая провоцирует в теле человека развитие других инфекций. По некоторым данным, 2019-nCoV может распространяться и быть бессимптомной.

Рецепторы АСЕ2 представлены на поверхности клеток, которые находятся достаточно глубоко в легких. В верхних дыхательных путях фиксируют сиаловую кислоту.

Напомним, в декабре власти китайского города Ухань заявили о распространении неизвестной пневмонии. Уже умерли 426 человек, заболели во всем мире более 20 тыс. человек.


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