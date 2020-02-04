Епідемія коронавірусу: науковці описали механізм зараження клітини, фото: Publicdomainfiles

https://racurs.ua/ua/n133128-epidemiya-koronavirusu-naukovci-opysaly-mehanizm-zarajennya-klityny.html

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Коронавірус з Уханя має багато спільного з вірусом SARS.

Фахівці описали механізм зараження клітини. У журналі Nature опублікована стаття про широкий огляд наявних знань.

Експерти провели на основі моделювання дослідження. Виявилося, що глікопротеїн (S-білок) на поверхні 2019-nCoV дуже схожий на аналогічний білок спорідненого вірусу SARS. Ця молекула дозволяє вірусу зв’язуватись з рецепторами ангіозинперетворюючого ферменту 2 (Angiotensin-Converting Enzyme 2, ACE2). Останній бере участь у регуляції кровообігу в організмі. Цей зв’язок і є передумовою для проникнення вірусу в клітину.

Зразки одного з пацієнтів показали, що вірус проникає лише в клітини, які мають на поверхні рецептори АСЕ2. Він координується з сіаловою кислотою, яка провокує у тілі людини розвиток інших інфекцій. За деякими даними, 2019-nCoV може поширюватися і бути безсимптомною.

Рецептори АСЕ2 представлені на поверхні клітин, які знаходяться досить глибоко в легенях. У верхніх дихальних шляхах фіксують сіалову кислоту.

Нагадаємо, у грудні влада китайського міста Ухань заявила про поширення невідомої пневмонії. Вже померли 426 людей, захворіли у всьому світі понад 20 тис. осіб.