Гіпермаркет «Епіцентр» пообіцяв покарати Аваков. Фото: rau.ua

https://racurs.ua/ua/n137670-avakov-rozglediv-porushennya-v-epicentri-ta-veluri-cherez-dva-misyaci-yih-roboty-u-karantyn.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, пригрозив відповідальністю гіпермаркетам і ресторанам, які порушували закон і працювали під час карантину.

За останній час поліція склала 10 тис. 330 протоколів про порушення карантинних норм. За останні три дні правоохоронці перевірили 162 будівельні супермаркети, серед яких «Епіцентр» та «Нова лінія». Зокрема, 29 протоколів стосувалося порушень в «Епіцентрі» — торгівля меблями, предметами електроніки й іншими товарами, що не дозволено під час карантину. Про це 4 травня йшлося на засіданні уряду, яке транслювалося на сторінці Кабміну в YouTube.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що «Епіцентру» не дозволяли торгівлю будматеріалів, а лише товарами першої необхідності. Вчора торгівля в мережі цих гіпермаркетів була приведена в норму й будматеріалами не торгуватимуть до 11 травня.

За словами глави МВС, лідером за порушеннями умов карантину серед об'єктів громадського харчування (кафе та ресторани) є Рівненська область — в регіоні зафіксували 26 випадків. На другому місці Донеччина — 17 випадків, Харківська — 14 випадків, Запорізька — 12 випадків. Аваков також згадав і ресторани-порушники в Києві — «Виноградний Хутір», «Моншер», «Велюр», «Фабіус». Заклади громадського харчування, які порушили правила карантину, вже зачинені. Правоохоронці склали низку адміністративних протоколів.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова пообіцяла розібратися у ситуації з компанією «Епіцентр» нардепа Олександра Гереги, яка продає маски та інші засоби захисту, привезені з Китаю літаком «Мрія».