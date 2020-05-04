Кличко пророкує інфікування 80% населення України та 1,2 млн смертей від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n137672-klychko-prorokuie-cogorich-infikuvannya-80-naselennya-ta-1-2-mln-smertey-cherez-koronavirus.html

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Мер Києва Віталій Кличко під час позачергового засідання уряду 4 травня розповів про консультації з інститутом Роберта Коха (федеральний інститут Німеччини з вивчення інфекційних захворювань) щодо прогнозів поширення коронавірусу у 2020 році та показників смертності населення.

Раніше я не оприлюднював цю інформацію, зараз хотів би її оприлюднити. Спілкуючись із провідними фахівцями, хотів би проінформувати, що 80% населення кожної країни перехворіє на COVID-19… Смертність складатиме 2−3% у разі надання медичної допомоги. В Україні 3% - це 1 млн 200 тис. осіб можуть померти… Нам потрібно знайти формулу, щоб бізнес і промисловість могли працювати вже у нових умовах, — зазначив Кличко.

На його думку, влада повинна користуватися досвідом інших країн, інших міст, враховувати всі помилки, які були зроблені, і робити виважені прогнозовані кроки.

Ми консультуємося з інститутами вірусології і мерами інших міст. Зростання захворюваності буде. Я після консультацій з керівником інституту Роберта Коха отримав інформацію про високу ймовірність того, що до кінця року до 80% населення кожної країни перехворіє коронавірусною хворобою. Але ключове завдання — запобігти інфекційному вибуху, тобто тому, що сталося в Італії, Нью-Йорку, коли кількість захворілих перевищує кількість лікарів, які зможуть надавати допомогу, — резюмував мер Києва.

Він додав, що під час консультацій йому повідомили, що хвиль захворюваності на COVID-19 буде багато.

Наше спільне завдання — зробити так, щоб все відбувалося повільно, щоб зменшити навантаження на різні заклади, — наголосив Кличко.

Міський голова столиці переконаний, що збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію спостерігатиметься й надалі.