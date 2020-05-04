Кличко прогнозирует инфицирование 80% населения Украины и 1,2 млн смертей от коронавируса

https://racurs.ua/n137672-klichko-prognoziruet-inficirovanie-80-naseleniya-ukrainy-i-1-2-mln-smertey-ot-koronavirusa.html

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Мэр Киева Виталий Кличко во время внеочередного заседания правительства 4 мая рассказал о консультациях с институтом Роберта Коха (федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний) и обнародовал прогноз распространения коронавируса в 2020 году, а также показатели смертности населения.

Раньше я не публиковал эту информацию, сейчас хотел бы… Общаясь с ведущими специалистами, хотел бы проинформировать, что 80% населения каждой страны переболеет COVID-19… Смертность составит 2−3% в случае оказания медицинской помощи. В Украине 3% - это 1 млн 200 тыс. человек могут умереть… Нам нужно найти формулу, чтобы бизнес и промышленность могли работать уже в новых условиях, — отметил Кличко.

По его мнению, власть должна пользоваться опытом других стран, других городов, учитывать все ошибки, которые были сделаны, и делать взвешенные прогнозируемые шаги.

Мы консультируемся с институтами вирусологии и мэрами других городов. Рост заболеваемости будет. Я после консультаций с руководителем института Роберта Коха получил информацию о высокой вероятности того, что до конца года до 80% населения каждой страны переболеет коронавирусной болезнью. Но ключевая задача — предотвратить инфекционный взрыв, то есть то, что произошло в Италии, Нью-Йорке, когда количество заболевших превышает количество врачей, которые смогут оказывать помощь, — резюмировал мэр Киева.

Он добавил, что во время консультаций ему сообщили, что волн заболеваемости COVID-19 будет много.

Наша общая задача — сделать так, чтобы все происходило медленно, чтобы уменьшить нагрузку на различные заведения, — отметил Кличко.

Мэр столицы убежден, что увеличение количества больных коронавирусной инфекцией будет наблюдаться и в дальнейшем.