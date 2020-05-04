Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
Зеленский проведет свою медреформу. Фото: İnterAz

Денег хватает на дверной замок и плакат «Мы закрылись»: Зеленский проведет свою медреформу (ВИДЕО)

4 мая 2020, 17:33
999

Медицинская реформа в Украине будет изменена. Второй этап медреформы, начатой бывшим министром здравоохранения Ульяной Супрун, не устраивает президента Владимира Зеленского. Он поручил нынешнему руководству Минздрава усовершенствовать реформу. Очередное видеообращение президента обнародовала его пресс-служба.

Обычно мы обращаемся к врачам за помощью. Сегодня о помощи просят они, — прокомментировал ситуацию в украинской медицине Зеленский.

По словам Зеленского, второй этап медреформы Супрун не предусматривает достаточного финансирования экстренной помощи, многопрофильных больниц, онкологических центров, госпиталей для ветеранов, большинства детских больниц, психиатрической и туберкулезной служб. Кроме того, президент пугает безработицей 50 тыс. медиков и закрытием 332 больниц.

Он сообщил, что была создана рабочая группа для анализа итогов нынешней медреформы, которая уже предоставила свои выводы — у реформы Супрун есть как плюсы, так и минусы.

Задача государства теперь — не свернуть реформу, а исправить ее ошибки, — заявил Зеленский.



Между тем «Страна» со ссылкой на источники в Минздраве пишет, что есть вероятность остановки второго этапа медреформы и перезапуска с 2021 года, поскольку сейчас Украина якобы не готова к предусмотренным ею изменениям.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров