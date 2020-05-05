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Ракурс
Максим Степанов. Фото: КП

Степанов рассказал об изменениях в медицинской реформе в Украине

5 мая 2020, 10:32
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Медицинская реформа в Украине не принесла ожидаемого позитивного результата и была подвергнута жесткой критике со стороны министра здравоохранения Максима Степанова. Несмотря на критику реформы, Степанов считает, что ее сворачивать нельзя, а необходимо изменить.

Уже с 1 июня Минздрав введет новые принципы финансирования медучреждений. Об этом Степанов заявил во время сегодняшнего брифинга.

Министерство внесет изменения в нормативно-правовые акты, относительно пересмотра финансирования всех медучреждений, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь. Такие медучреждения будут профинансированы из госбюджета на уровне 2019 года.

Кроме того, министр отметил, что государство возьмет на себя финансирование следующих пакетов лечения:



  • первичная медицинская помощь;
  • экстренная медицинская помощь;
  • острый инфаркт миокарда;
  • острый мозжечковый инсульт в стационарных условиях;
  • четыре пакета для лечения COVID-19.

Степанов добавил, что украинцы имеют право на качественную медицину, когда скорая помощь должна в течение 10−20 минут приезжать к пациенту. Также министр отметил, что украинцы должны знать, что в больнице они получат квалифицированную медицинскую помощь.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинская реформа в Украине будет изменена. Президент поручил нынешнему руководству Минздрава пересмотреть и усовершенствовать реформу.

Источник: Ракурс


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