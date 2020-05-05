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Степанов рассказал об изменениях в медицинской реформе в Украинеhttps://racurs.ua/n137710-stepanov-rasskazal-ob-izmeneniyah-medicinskoy-reformy-v-ukraine.htmlРакурс
Медицинская реформа в Украине не принесла ожидаемого позитивного результата и была подвергнута жесткой критике со стороны министра здравоохранения Максима Степанова. Несмотря на критику реформы, Степанов считает, что ее сворачивать нельзя, а необходимо изменить.
Уже с 1 июня Минздрав введет новые принципы финансирования медучреждений. Об этом Степанов заявил во время сегодняшнего брифинга.
Министерство внесет изменения в нормативно-правовые акты, относительно пересмотра финансирования всех медучреждений, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь. Такие медучреждения будут профинансированы из госбюджета на уровне 2019 года.
Кроме того, министр отметил, что государство возьмет на себя финансирование следующих пакетов лечения:
- первичная медицинская помощь;
- экстренная медицинская помощь;
- острый инфаркт миокарда;
- острый мозжечковый инсульт в стационарных условиях;
- четыре пакета для лечения COVID-19.
Степанов добавил, что украинцы имеют право на качественную медицину, когда скорая помощь должна в течение 10−20 минут приезжать к пациенту. Также министр отметил, что украинцы должны знать, что в больнице они получат квалифицированную медицинскую помощь.
Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинская реформа в Украине будет изменена. Президент поручил нынешнему руководству Минздрава пересмотреть и усовершенствовать реформу.