Максим Степанов. Фото: КП

https://racurs.ua/n137710-stepanov-rasskazal-ob-izmeneniyah-medicinskoy-reformy-v-ukraine.html

Ракурс

Медицинская реформа в Украине не принесла ожидаемого позитивного результата и была подвергнута жесткой критике со стороны министра здравоохранения Максима Степанова. Несмотря на критику реформы, Степанов считает, что ее сворачивать нельзя, а необходимо изменить.

Уже с 1 июня Минздрав введет новые принципы финансирования медучреждений. Об этом Степанов заявил во время сегодняшнего брифинга.

Министерство внесет изменения в нормативно-правовые акты, относительно пересмотра финансирования всех медучреждений, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь. Такие медучреждения будут профинансированы из госбюджета на уровне 2019 года.

Кроме того, министр отметил, что государство возьмет на себя финансирование следующих пакетов лечения:

первичная медицинская помощь;

экстренная медицинская помощь;

острый инфаркт миокарда;

острый мозжечковый инсульт в стационарных условиях;

четыре пакета для лечения COVID-19.

Степанов добавил, что украинцы имеют право на качественную медицину, когда скорая помощь должна в течение 10−20 минут приезжать к пациенту. Также министр отметил, что украинцы должны знать, что в больнице они получат квалифицированную медицинскую помощь.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что медицинская реформа в Украине будет изменена. Президент поручил нынешнему руководству Минздрава пересмотреть и усовершенствовать реформу.