В ВОЗ отреагировали на заявления руководства США относительно Китая, фото:

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США не предоставили никаких доказательств, подтверждающих якобы искусственное создание коронавируса SARS-CoV-2 в Китае.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают такие заявления руководства США «спекулятивными». Об этом заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, сообщает издание New York Post.

По его словам, ВОЗ «очень охотно» ознакомится с таким доказательствами, если власти США их предоставят.

ВОЗ трудно действовать в информационном вакууме, — отметил Райан.





На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть доказательства, которые свидетельствуют о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском городе Ухане, который стал первым очагом эпидемии. По мнению Помпео, у китайских властей была возможность предотвратить пандемию, однако правительство КНР стало скрывать информацию о коронавирусе.

Напомним, в марте американские ученые, проанализировав геном коронавируса, пришли к выводу, что он не был создан в лаборатории.