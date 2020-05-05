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В ВОЗ отреагировали на заявления США об искусственном создании коронавируса в Китаеhttps://racurs.ua/n137709-v-voz-otreagirovali-na-zayavleniya-ssha-ob-iskusstvennom-sozdanii-koronavirusa-v-kitae.htmlРакурс
США не предоставили никаких доказательств, подтверждающих якобы искусственное создание коронавируса SARS-CoV-2 в Китае.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают такие заявления руководства США «спекулятивными». Об этом заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, сообщает издание New York Post.
По его словам, ВОЗ «очень охотно» ознакомится с таким доказательствами, если власти США их предоставят.
ВОЗ трудно действовать в информационном вакууме, — отметил Райан.
На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть доказательства, которые свидетельствуют о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском городе Ухане, который стал первым очагом эпидемии. По мнению Помпео, у китайских властей была возможность предотвратить пандемию, однако правительство КНР стало скрывать информацию о коронавирусе.
Напомним, в марте американские ученые, проанализировав геном коронавируса, пришли к выводу, что он не был создан в лаборатории.