В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n137708-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-umerli-13-bolnyh-infografika.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за сутки обнаружили еще у 366 человек, из них 26 детей и 92 медработника. Всего за сутки были сделаны 5 тыс. 307 ПЦР-тестов на коронавирус.

Госпитализированы 100 человек. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество случаев коронавируса в сутки зафиксировано в Черновицкой (61 случай) и Одесской (42 случая) областях, а также в Киеве (48 случаев).

За сутки умерли 13 инфицированных, из них большинство имели сопутствующие хронические заболевания. Выздоровели 256 пациентов.

Всего в Украине зафиксированы уже 12 тыс. 697 случаев COVID-19, из них 881 ребенок и 2 тыс. 479 медработников. В целом 316 инфицированных умерли, 1 тыс. 875 выздоровели.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак вчера заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается до середины мая. По его словам, сейчас больницы, где принимают больных коронавирусом, заполнены лишь на 20%.