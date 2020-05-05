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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

Коронавирус в Украине: за сутки умерли 13 больных (ИНФОГРАФИКА)

5 мая 2020, 09:44
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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за сутки обнаружили еще у 366 человек, из них 26 детей и 92 медработника. Всего за сутки были сделаны 5 тыс. 307 ПЦР-тестов на коронавирус.

Госпитализированы 100 человек. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество случаев коронавируса в сутки зафиксировано в Черновицкой (61 случай) и Одесской (42 случая) областях, а также в Киеве (48 случаев).

За сутки умерли 13 инфицированных, из них большинство имели сопутствующие хронические заболевания. Выздоровели 256 пациентов.

Всего в Украине зафиксированы уже 12 тыс. 697 случаев COVID-19, из них 881 ребенок и 2 тыс. 479 медработников. В целом 316 инфицированных умерли, 1 тыс. 875 выздоровели.



Коронавирус в Украине, карта: Центр общественного здоровья Минздрава Украины

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак вчера заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается до середины мая. По его словам, сейчас больницы, где принимают больных коронавирусом, заполнены лишь на 20%.

Источник: Ракурс


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