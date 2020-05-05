Принц Уильям позволил вертолетам скорой помощи заправляться на поле Кенсингтонского дворца

Принц Уильям. Фото: londonru.com

https://racurs.ua/n137707-princ-uilyam-pozvolil-vertoletam-skoroy-pomoschi-zapravlyatsya-na-pole-kensingtonskogo-dvorca.html

Ракурс

Принц Уильям собственным примером продемонстрировал, что с пандемией коронавируса должны бороться все, в том числе и члены британской королевской семьи. Принц разрешил вертолетам скорой помощи приземляться для дозаправки на поле рядом с Кенсингтонским дворцом.

Это позволит медикам экономить время и не совершать дополнительные полеты для заправки на ближайшую заправочную базу в Уотфорде, пишет Evening Standard.

Данное разрешение будет действовать на период пандемии коронавируса.

Вертолетам скорой помощи разрешено приземляться на поле вблизи Кенсингтонского дворца, которое ранее использовалось в качестве посадочной площадки для вертолетов королевской семьи.

Следует отметить, что принц Уильям раньше работал пилотом санитарной авиации, поэтому ему известны все трудности этой работы.

Как ранее писал «Ракурс», принц Уильям рассматривает возможность возвращения в санитарную авиацию, чтобы бороться с коронавирусом. Однако обязанности действующего старшего члена королевской семьи могут помешать этим планам принца.