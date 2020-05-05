Принц Вільям дозволив вертольотам швидкої допомоги заправлятися на полі Кенсінгтонського палацу

Принц Вільям. Фото: londonru.com

https://racurs.ua/ua/n137707-prync-vilyam-dozvolyv-vertolotam-shvydkoyi-dopomogy-zapravlyatysya-na-poli-kensingtonskogo-palacu.html

Ракурс

Принц Вільям власним прикладом продемонстрував, що з пандемією коронавірусу повинні боротися усі, в тому числі і члени британської королівської сім’ї. Принц дозволив вертольотам швидкої допомоги приземлятися для дозаправки на полі поруч із Кенсінгтонським палацом.

Це дозволить медикам економити час і не робити додаткові польоти для заправки на найближчу заправну базу в Уотфорді, пише Evening Standard.

Даний дозвіл буде діяти на період пандемії коронавірусу.

Вертольотам швидкої допомоги дозволено приземлятися на полі поблизу Кенсінгтонського палацу, яке раніше використовувалося як майданчик для гелікоптерів королівської сім’ї.

Слід зазначити, що принц Вільям раніше працював пілотом санітарної авіації, тому йому відомі всі труднощі цієї роботи.

Як раніше писав «Ракурс», принц Вільям розглядає можливість повернення в санітарну авіацію, щоб боротися з коронавірусом. Однак обов’язки чинного старшого члена королівської сім’ї можуть перешкодити цим планам принца.