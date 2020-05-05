Епідемія коронавірусу: кількість жертв у світі перевищила 250 тисяч

У світі триває пандемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n137706-epidemiya-koronavirusu-kilkist-jertv-u-sviti-perevyschyla-250-tysyach.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який провокує розвиток коронавірусної хвороби COVID-19, призвів до смерті вже понад 251,5 тис. людей у світі.

Кількість виявлених випадків інфікування перевищує 3 млн 584 тис. Вилікувалися вже майже 1 млн 168 тис. людей. Про це повідомляє Університет Джонса Хопкінса (США).

Найбільша кількість виявлених випадків коронавірусу наразі у США — понад 1,18 млн людей, з них майже 69 тис. померли, понад 187,1 тис. — вилікувалися.

Другу сходинку у цьому сумному рейтингу посідає Іспанія — понад 218 тис. виявлених випадків інфікування, з яких 25,4 тис. людей померли.

На третьому місці — Італія, де зафіксовано майже 212 тис. випадків інфікування, понад 29 тис. хворих померли.

У Великій Британії вже виявлено майже 192 тис. випадків коронавірусу (майже 29 тис. інфікованих померли), у Франції — 169,5 тис. випадків (25,2 тис. завершилися летальним результатом), у Німеччині — зафіксовано понад 166,1 тис. випадків інфікування коронавірусом, з яких майже 7 тис. завершилися смертю хворих.

Росія вже на сьомій сходинці за кількістю встановлених випадків коронавірусу — понад 145,2 тис. З них понад 1,3 тис. інфікованих померли.

Китай, який, як вважається, був джерелом цього захворювання, вже опустився на 11 місце у світі. Там офіційно виявлено майже 84 тис. випадків коронавірусу, понад 4,6 тис. інфікованих померли.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, Євросоюз виділяє понад 2 млрд євро на стимулювання розробки вакцини від коронавірусу.