Вакцина від коронавірусу. Фото: Getty Images

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Вакцина від коронавірусу ще не винайдена, проте багато країн займаються її розробкою. Для стимулювання цього процесу Євросоюз вирішив виділити понад 2 млрд євро.

Так, Єврокомісія виділить 1 млрд євро для фінансування міжнародних зусиль з розробки вакцини від коронавірусу. Про це розповіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час відкриття міжнародної донорської онлайн-конференції для збору коштів на розробку вакцини.

Оголошуючи про рішення, Урсула фон дер Ляйен сказала, що світу доведеться жити з вірусом, допоки не буде розроблена вакцина. Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус зазначив, що головним викликом є ​​не розробка вакцини як така, а доставка її всім пацієнтам, які її потребують, а також загальнодоступне лікування COVID-19.

Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Франція додатково виділить 500 млн євро. А канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна пожертвує 525 млн євро на розробку вакцини і «збільшить внесок в глобальну охорону здоров’я до 1,3 млрд євро». Іспанія, за словами прем'єр-міністра країни Педра Санчеса, готова виплатити до загального фонду 125 млн євро.

Окрім країн-членів ЄС, організаторами конференції виступили Велика Британія, Норвегія, Японія, Саудівська Аравія і Канада. Загалом в рамках марафону ЄС планує зібрати 7,5 млрд євро на розробку вакцини, ліків та засобів діагностики.

Як повідомлялося, в світі клінічні випробування проходять вісім вакцин від коронавірусу. Деякі з них вже випробовують на людях.