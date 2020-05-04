Суд над підозрюваним у нападі на Гандзюк перенесли. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n137698-sprava-gandzuk-sud-nad-pavlovskym-perenesly-u-sizo-vidkluchyly-internet.html

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Справу Катерини Гандзюк продовжують розслідувати. Сьогодні в суді в Одесі мало відбутися засідання щодо підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Ігоря Павловського.

Проте суд переніс засідання на 25 травня через відсутність інтернету в СІЗО, в якому утримують фігуранта кримінального провадження. Через карантин всі засідання зараз проходять в режимі відеоконференцзв’язку, але через відсутність інтернету підозрюваний не зміг взяти участь у засіданні. Про це повідомляє громадська організація «Хто замовив Катю Гандзюк?» в Facebook.

Повідомляється, що суд заздалегідь погодив можливість участі сторін за допомогою відеозв’язку, але в СІЗО не налаштували інтернет. Засідання перенесли. У громадській організації сподіваються, що до 25 травня «СБУ зможе знайти провайдера, який забезпечить установу безперебійним інтернет-зв'язком».

Активісти зазначають, що кримінальне провадження розглядає Приморський районний суд Одеси. Проте засідання щодо Павловського вже неодноразово переносили.

Нагадаємо, раніше Ігор Павловський вирішив укласти угоду зі слідством, він дає свідчення в кримінальному провадженні.