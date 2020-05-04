Суд над подозреваемым в нападении на Гандзюк перенесли. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n137698-delo-gandzuk-sud-nad-pavlovskim-perenesli-v-sizo-otkluchili-internet.html

Ракурс

Дело Екатерины Гандзюк продолжают расследовать. Сегодня в суде в Одессе должно было состояться заседание в отношении подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Игоря Павловского.

Однако суд перенес заседание на 25 мая по причине отсутствия интернета в СИЗО, в котором удерживают фигуранта уголовного производства. Из-за карантина все заседания сейчас проходят в режиме видеоконференцсвязи, но из-за отсутствия интернета подозреваемый не смог принять участие в заседании. Об этом сообщает общественная организация «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.

Сообщается, что суд заранее согласовал возможность участия сторон с помощью видеосвязи, но в СИЗО не настроили интернет. Заседание перенесли. В общественной организации надеются, что к 25 мая «СБУ сможет найти провайдера, который обеспечит учреждение бесперебойной интернет-связью».

Активисты отмечают, что уголовное производство рассматривает Приморский районный суд Одессы. Однако заседания в отношении Павловского уже неоднократно переносили.

Напомним, ранее Игорь Павловский решил заключить сделку со следствием, он дает показания в уголовном производстве.