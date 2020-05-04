«Слуга народа». Фото: prm.ua

https://racurs.ua/n137697-skandaly-v-sluge-naroda-vysosany-iz-palca-a-u-nashih-izbirateley-zavysheny-ojidaniya-arahamiya.html

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Давид Арахамия, лидер парламентской фракции «Слуга народа», заявил, что скандалы, бушующие вокруг партии, «высосаны из пальца». Он отметил, что никто не обращает внимания на оппозицию, а скандалы вокруг «слуг» общество упорно обсуждает.

Он также добавил, что большинство скандалов, связанных со слугами народа, состоят в том, что «кто-то кому-то написал что-то, кому-то прочитал, что-то буркнул». Если сравнивать с предыдущей Радой, это совсем мелочи. Ведь раньше, например, были случаи, когда депутат из провластной партии отжал литиевое месторождение стоимостью 2 млрд долл. Об этом он рассказал в интервью «Новому времени».

По мнению Арахамия, у людей есть несколько причин, почему им нравится «пороть» нардепов из «Слуги народа». Одна из них — завышенные ожидания среди их избирателей.

У наших избирателей оказались завышенные ожидания, ведь «Слуга народа» — крупная партия, это как слепок украинского общества. Кто-то хотел видеть там ученых, кто-то конституционалистов, а кто-то — борцов за правду. Но мы все разные люди с разным бэкграундом, — отметил он.





Другая причина заключается в том, что избиратели, которые голосовали за другие партии и были настроены против «слуг», таким образом лишний раз показывают, что они были правы.

Напомним, согласно опросам, большинство избирателей поддерживают провластную партию «Слуга народа». Если бы выборы были в конце апреля, за нее проголосовали бы более 18% опрошенных.