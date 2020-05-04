«Слуга народу». Фото: prm.ua

https://racurs.ua/ua/n137697-skandaly-u-sluzi-narodu-vysmoktani-z-palcya-a-v-nashyh-vyborciv-zavyscheni-ochikuvannya.html

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Давид Арахамія, лідер парламентської фракції «Слуга народу», заявив, що скандали, які вирують навколо партії, «висмоктані з пальця». Він зазначив, що ніхто не звертає уваги на опозицію, а скандали навколо «слуг» суспільство завзято обговорює.

Він також додав, що більшість скандалів, пов’язані зі слугами народу, полягають у тому, що «хтось комусь написав щось, комусь прочитав, щось буркнув». Якщо ж порівнювати з попередньою Радою, це зовсім дрібниці. Адже раніше, наприклад, були випадки, коли депутат із партії влади віджав літієве родовище вартістю 2 млрд дол. Про це він розповів у інтерв’ю «Новому времени».

На думку Арахамії, у людей є декілька причин, чому їм подобається «шмагати» нардепів зі «Слуги народу». Одна з них — завищені очікування серед їхніх виборців.

У наших виборців виявилися завищені очікування, адже «Слуга народу» — велика партія, це ніби зліпок українського суспільства. Хтось хотів бачити там вчених, хтось конституціоналістів, а хтось — борців за правду. Але ми всі різні люди з різним бекграундом, — зазначив він.





Інша причина полягає у тому, що виборці, які голосували за інші партії та були налаштовані проти «слуг», таким чином зайвий раз показують, що вони були праві.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, більшість виборців підтримують провладну партію «Слуга народу». Якщо б вибори були у кінці квітня, за неї проголосували б понад 18% опитуваних.