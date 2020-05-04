Рейтинг партій в Україні назвали соціологи. Фото: 5 канал

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Ракурс

Рейтинг політичних партій в Україні в квітні 2020 року опублікували соціологи.

Більшість виборців досі підтримують провладну партію «Слуга народу». Велика кількість українців готові віддати голоси й опозиційним силам — ОПЗЖ, «Європейській солідарності» та «Батьківщині». Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в кінці квітня, то 32,6% осіб, які визначилися з партією, проголосували б за «Слугу народу». Ще 15,8% та 15,2% готові підтримати «Опозиційну платформу — За Життя» та «Європейську солідарність». Крім того, 12% респондентів висловили готовність віддати голоси ВО «Батьківщина».

За «Партію Шарія» на парламентських виборах голосували б 3,6%, а за «Голос» — 3,5%. Партію «Сила і Честь» на виборах готові підтримати 3,4%, Радикальну партію Олега Ляшка — 2,7%, «Громадянську позицію» — 2,5%, «Свободу» — 2%, «Опозиційний блок» — 1,7%. Ще 5% голосували б за інші партії.

Соціологи додали, що опитування проводилося з 17 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Схоже опитування провела і соціологічна служба центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року. Респондентів опитували методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів телефонів.

Отож, якби парламентські вибори найближчим часом, то політичну партію «Слуга народу» підтримали б найбільша кількість українців — 41,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. На другій позиції найпопулярніших наразі партій знаходиться «Опозиційна платформа ˗ За життя» — за цю політсилу готові голосувати 14% опитаних. Такий же ж відсоток респондентів готовий підтримати «Європейську солідарність». За «Батьківщину» готові проголосувати 7% опитаних, а за партію «Сила і честь» — 4,5%. Ще 3% відсотки обов’язково проголосували б за «Голос».

Нагадаємо, у лютому соціологи вивчали думки українців щодо ринку землі. Виявилося, що тільки 15% українців проголосували б на референдумі за ринок землі, 62% були б проти, а 18% не брали б участі в голосуванні.