Рейтинг партий в Украине назвали социологи. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n137673-novyy-reyting-partiy-v-ukraine-opublikovali-sociologi-infografika.html

Ракурс

Рейтинг политических партий в Украине в апреле 2020 года опубликовали социологи.

Большинство избирателей до сих пор поддерживает провластную партию «Слуга народа». Наибольшее количество украинцев готовы отдать голоса и оппозиционным силам — ОПЗЖ, «Европейской солидарности» и «Батькивщине». Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то 32,6% лиц, которые определились с партией, проголосовали бы за «Слугу народа». Еще 15,8% и 15,2% готовы поддержать «Оппозиционную платформу — За жизнь» и «Европейскую солидарность». Кроме того, 12% респондентов выразили готовность отдать голоса ВО «Батькивщина».

За «Партию Шария» на парламентских выборах голосовали бы 3,6%, а за «Голос» — 3,5%. Партию «Сила и Честь» на выборах готовы поддержать 3,4%, Радикальную партию Олега Ляшко — 2,7%, «Гражданскую позицию» — 2,5%, «Свободу» — 2%, «Оппозиционный блок» — 1,7%. Еще 5% голосовали бы за другие партии.

Социологи добавили, что опрос проводился с 17 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров.

Похожий опрос провела социологическая служба центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года. Респондентов опрашивали методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров телефонов.

Итак, если бы парламентские выборы в ближайшее время, то политическую партию «Слуга народа» поддержали бы наибольшее количество украинцев — 41,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать. На второй позиции самых популярных сейчас партий находится «Оппозиционная платформа за жизнь» — за эту политсилу готовы голосовать 14% опрошенных. Такой же процент респондентов готов поддержать «Европейскую солидарность». За «Батькивщину» готовы проголосовать 7% опрошенных, а за партию «Сила и честь» — 4,5%. Еще 3% процента обязательно проголосовали бы за «Голос».

Напомним, в феврале социологи изучали мнения украинцев относительно рынка земли. Оказалось, что только 15% украинцев проголосовали бы на референдуме за рынок земли, 62% были бы против, а 18% не принимали бы участия в голосовании.