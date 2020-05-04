Комунальники ведуть боротьбу з підтопленням станцій метро в Києві. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n137696-komunalnyky-vedut-borotbu-z-pidtoplennyam-stanciy-metro-v-kyievi-foto.html

Ракурс

Київ накрила сильна злива, що перетворила деякі вулиці столиці у річки. Столична гідрослужба «Київавтодору» зараз працює у посиленому режимі.

Поблизу проблемних ділянок із високою ймовірністю підтоплень працює спецтехніка, проводиться очищення забитих листям та іншим сміттям зливостоків, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор» в Facebook.

Біля станцій метро «Дорогожичі» та «Лівобережна», які найбільше схильні до затоплення, спецтехніка чергувала ще до початку зливи.

У корпорації заявили, що напередодні були проведені роботи по очищенню від сміття зливостоків, але сьогодні їх доводиться чистити повторно. Шквальний вітер зриває із дерев листя, які разом зі сміттям закривають решітки зливостоків.

Як раніше писав «Ракурс», Київ накрила сильна злива з градом. За лічені хвилини столичні вулиці перетворилися на річки. Транспорту, який рухається проїжджими частинами, доводиться пливти по залитих водою вулицях.