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Ракурс
Комунальники ведуть боротьбу з підтопленням станцій метро в Києві. Фото: 112 Україна

Комунальники ведуть боротьбу з підтопленням станцій метро в Києві (ФОТО)

4 тра 2020, 19:33
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Київ накрила сильна злива, що перетворила деякі вулиці столиці у річки. Столична гідрослужба «Київавтодору» зараз працює у посиленому режимі.

Поблизу проблемних ділянок із високою ймовірністю підтоплень працює спецтехніка, проводиться очищення забитих листям та іншим сміттям зливостоків, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор» в Facebook.

Комунальники ведуть боротьбу з підтопленням станцій метро в Києві. Фото: FacdebookБіля станцій метро «Дорогожичі» та «Лівобережна», які найбільше схильні до затоплення, спецтехніка чергувала ще до початку зливи.

Комунальники ведуть боротьбу з підтопленням станцій метро в Києві. Фото: Facdebook

Комунальники ведуть боротьбу з підтопленням станцій метро в Києві. Фото: FacdebookУ корпорації заявили, що напередодні були проведені роботи по очищенню від сміття зливостоків, але сьогодні їх доводиться чистити повторно. Шквальний вітер зриває із дерев листя, які разом зі сміттям закривають решітки зливостоків.

Комунальники ведуть боротьбу з підтопленням станцій метро в Києві. Фото: Facdebook



Комунальники ведуть боротьбу з підтопленням станцій метро в Києві. Фото: Facdebook

Як раніше писав «Ракурс», Київ накрила сильна злива з градом. За лічені хвилини столичні вулиці перетворилися на річки. Транспорту, який рухається проїжджими частинами, доводиться пливти по залитих водою вулицях.

Джерело: Ракурс


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