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Коммунальщики ведут борьбу с подтоплением станций метро в Киеве (ФОТО)https://racurs.ua/n137696-kommunalschiki-vedut-borbu-s-podtopleniem-stanciy-metro-v-kieve-foto.htmlРакурс
Киев накрыл сильный ливень, который превратил некоторые улицы столицы в реки. Столичная гидрослужба «Киевавтодора» сейчас работает в усиленном режиме.
Вблизи проблемных участков с высокой вероятностью подтоплений работает спецтехника, проводится очистка забитых листьями и прочим мусором водостоков, сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор» в Facebook.
Возле станций метро «Дорогожичи» и «Левобережная», которые более всего подвержены затоплению, спецтехника дежурила еще до начала ливня.
В корпорации заявил, что накануне были проведены работы по очистке от мусора водостоков, но сегодня их приходится чистить повторно. Шквальный ветер срывает с деревьев листья, которые вместе с мусором закрывают решетки водостоков.
Как ранее писал «Ракурс», на Киев обрушился сильный ливень с градом. За считанные минуты столичные улицы превратились в реки. Транспорту, который движется по проезжим частям, приходится плыть по залитым водой улицам.