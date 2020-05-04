Коммунальщики ведут борьбу с подтоплением станций метро в Киеве. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n137696-kommunalschiki-vedut-borbu-s-podtopleniem-stanciy-metro-v-kieve-foto.html

Ракурс

Киев накрыл сильный ливень, который превратил некоторые улицы столицы в реки. Столичная гидрослужба «Киевавтодора» сейчас работает в усиленном режиме.

Вблизи проблемных участков с высокой вероятностью подтоплений работает спецтехника, проводится очистка забитых листьями и прочим мусором водостоков, сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор» в Facebook.

Возле станций метро «Дорогожичи» и «Левобережная», которые более всего подвержены затоплению, спецтехника дежурила еще до начала ливня.

В корпорации заявил, что накануне были проведены работы по очистке от мусора водостоков, но сегодня их приходится чистить повторно. Шквальный ветер срывает с деревьев листья, которые вместе с мусором закрывают решетки водостоков.

Как ранее писал «Ракурс», на Киев обрушился сильный ливень с градом. За считанные минуты столичные улицы превратились в реки. Транспорту, который движется по проезжим частям, приходится плыть по залитым водой улицам.